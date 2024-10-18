明治安田Ｊ１リーグは１８日、中断期間が明けて各地で第３４節の３試合が行われ、２位の神戸はＦ東京に０―２で敗れた。９試合ぶりの黒星で、勝ち点は６４のまま。Ｇ大阪は川崎と引き分け、勝ち点５４で暫定４位。横浜Ｍは新潟とドロー。