◆２０２４ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファイナルステージ第３戦巨人１―２ＤｅＮＡ（１８日・東京ドーム）日本シリーズ進出をかけたＣＳ最終ステージ、巨人はＤｅＮＡに３連敗を喫し、１勝のアドバンテージを含めても１勝３敗となり、崖っぷちに立たされた。巨人はレギュラーシーズン６勝のグリフィン投手が先発し、２回に岡本和真内野手のソロ本塁打でＣＳ３戦目で初めて先制点を奪ったが、４回にオースティ