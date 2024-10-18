◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３４節神戸０―２ＦＣ東京（１８日・ノエビアスタジアム神戸）２位・神戸が９試合ぶりに敗れた。８月７日の川崎戦（０●３）以来となる完封負け。８月２５日の鳥栖戦から続く連勝は６でストップし、７連勝でクラブ記録更新とは、ならなかった。首位・広島とは勝ち点１差で２位のままとなり、暫定首位浮上も逃した。前半２４分、ＦＣ東京にファーストシュートで先取点を奪われ、追いかける展開に。