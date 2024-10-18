テレビ朝日系で18日、『ミュージックステーション』2時間スペシャル（後8：00〜）が放送された。昭和・平成・令和の最強ダンスソングを中心に放送されたこともあり、スタジオではダンスバトルが勃発した。【写真】Snow Man、INI、THE RAMPAGEら『Mステ』2時間SP出演者今回はINI、THE RAMPAGE、Snow Man、Da-iCE、超ときめき▽宣伝部（▽＝ハート）、HYDE、Perfume、日向坂46とダンスグループが多く名を連ねる中で放送がスター