人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」がお届けするドリンクスタンド「フラワーミッフィー ジュースガーデン」より、実りの秋ににんじんを収穫するミッフィーをイメージした新作スイーツが登場！可愛いバッグチャームも要チェックです。☆見た目も可愛いスイーツやチャームを写真でみる（写真11点）＞＞＞オランダの人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」がお届けするドリンクスタンド「フラワ