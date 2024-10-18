立憲民主党の野田佳彦代表は10月18日午後、名古屋市熱田区で演説し、政権交代の必要性を訴えました。立憲民主党の野田佳彦代表：「裏金隠し、旧統一教会との関係隠し、そのために急いで解散したとしか私は思えないんです。これは有権者をばかにしていると思います。政権交代は最大の政治改革です」立憲民主党の野田佳彦代表は18日午後、衆院選の候補者の応援で熱田区で演説し、石破総理が予算委員会を開かず早期解散に踏み切っ