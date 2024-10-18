サマンサタバサジャパンリミテッドは、サマンサティアラからお花をイメージした、ディズニーコレクション｢プリンセス｣シリーズの新作ジュエリーを発売いたします。2024年11月18日(金)より公式オンラインショップ、サマンサティアラ取扱い店舗にて販売をスタート。今回の新作には、ラプンツェル･シンデレラ･ベル･ジャスミンが登場します。 ディズニーコレクション｢プリンセス｣シリーズ