『聴志動感 2024 ～umeda TRAD Last Season～』2024.10.4（Fri）＠梅田TRAD もはや過去のことになりつつあるコロナ禍に突入した頃……生のエンターテインメントが加速度をあげて姿を消していった際に、なんとかライブエンターテインメントを届けることはできないかと「今できるやり方」を模索しさまざまな方法で発信してきた音楽イベント『聴志動感（ちょうしどうかん）』。2020年にこのイベントを通し