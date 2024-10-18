Ｆ東京が好機を確実に物にして快勝した。立ち上がりは守勢に回ったが、クロスを荒木が胸で落としたところを遠藤が決め、前半のうちに先制。後半はセットプレーから安斎が追加点を奪った。神戸は再三の決定機を仕留められなかった。