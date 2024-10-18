四季折々の風景を描いた日本画で、季節の移ろいを感じることが出来る企画展が高崎市タワー美術館で開かれています。 企画展「春夏秋冬四季巡り」は江戸時代から現代までの作家が、季節の花々や風景などを描いた日本画５５点を紹介しているものです。 会場には春夏秋冬４つのコーナーが設けられ、作品を鑑賞しながら四季の移ろいを感じることが出来ます。 秋のコーナーには紅葉をモチーフに