国の文化審議会が１８日開かれ、群馬県富岡市の妙義神社の建造物を国の重要文化財に追加指定するよう答申しました。 国の重要文化財に追加指定するよう答申されたのは、富岡市にある妙義神社の隋神門、廻廊、御殿、社務所の４棟と銅鳥居１基です。 妙義神社は５３７年に「波己曾社」として創建されたと伝わり、江戸時代には徳川将軍家などから篤く信仰され、境内には江戸時代の建造物が多く残されています。 隋神門と廻廊は、江