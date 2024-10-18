流域面積日本一の河川「利根川」の保存や利活用について、市民が話し合うフォーラムが１８日、群馬県みなかみ町で開かれました。 利根川は、流域面積が約１万６０００平方キロメートルと日本一で、首都圏の人口の約８割にあたる３０００万人の水道水を供給しています。 このフォーラムは貴重な水源の保存や利活用について話し合おうと、流域の歴史や文化を研究するＮＰＯ法人「利根川流域交流会」とみなかみ町