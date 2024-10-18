群馬県は最新の中期財政見通しを発表し、社会保障の関係経費の増加などにより、今後５年間の当初予算の編成時に、最大で３３５億円の財源不足が生じる可能性があることを明らかにしました。 群馬県は持続可能な財政運営を行うため、毎年中期財政見通しを試算しています。 発表によりますと、少子高齢化に伴って社会保障の関係経費が増加し、今後５年間、当初予算の編成時に毎年３００億円前後の財源不足が生じる可能性があるとい