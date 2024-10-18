今月２６日に開幕する秋の関東高校野球大会。群馬からは、健大高崎と東農大二が出場します。大会を間近に控えた両チームを取材しました。 準決勝終了時３年連続で群馬を制した健大高崎は、キャプテンの加藤大成など夏の甲子園を経験したメンバーが４人残りました。 「他を圧倒する打撃力」で秋のチーム打率はホームラン４本を含め４割を超えました。しかし走塁面に課題を残しました。 「（ホーム