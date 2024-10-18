福岡県警小郡署は18日、小郡市津古の路上で同日午後6時50分ごろ、通行中の女性が見知らぬ男からつきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は20から30代前半で身長170から175くらいのがっちりとした体格。白色のポロシャツを着用していたという。