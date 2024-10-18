お笑いコンビ「極楽とんぼ」の山本圭壱さんの妻で、タレントの西野未姫さんが18日、第1子出産を報告しました。【映像】家族のスリーショット写真西野さんはこの日、インスタグラムに家族の3ショットを投稿し、「10月17日に第一子を出産しました！！とても元気な女の子で母子共に健康です！妊娠してから分からない事だらけで不安になってしまう事もたくさんあったのですが、皆さんが分からない事を教えてくれたり、応援してくだ