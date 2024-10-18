「ＣＳパ・ファイナルＳ・第３戦、ソフトバンク３−２日本ハム」（１８日、みずほペイペイドーム）日本ハムがソフトバンクに３連敗を喫し、下克上はならなかった。中４日で先発した山崎福也は３回２／３を５安打３失点（自責２）で降板。前日の加藤貴に続き、先発投手が早期にマウンドを降りた。初回に山川、近藤の連続適時打で２失点。二、三回は無安打投球と立て直したかに見えたが、２−２の四回は清宮が三直を落球する失