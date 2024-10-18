お笑い芸人のやす子が18日、自身のエックスを更新。ぱっつんロングヘアの姿にファンから反響が寄せられている。【写真】やす子、前髪ぱっつんロングヘアに投稿でやす子は、きょう深夜24時45分から放送の『NHKでやらなさそうなアレ（仮）』の出演を告知。やす子が若者と一緒にさまざまな企画に挑む番組で、（仮）までが正式タイトルだ。やす子は「今回は若者とアノ人と吉祥寺でアンナ事をしました不思議なほんわか番組です