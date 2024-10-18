隠す…？違和感を覚えた、一人暮らしの息子からの久しぶりの電話／サレ妻になり今は浮気探偵やってます2ひどい浮気をされた経験から探偵事務所の相談員となったコマさんが、同じような境遇で苦しむ妻や子どもたちを救うべく奮闘！40代の主婦カオリさんは、夫のコウタさん、一人暮らしをする大学生のタロウさん、塾に部活に忙しい高校生のジロウさんの4人家族。ある日父親の不倫の現場を目撃してしまったジロウさんは、悩んだ末に兄