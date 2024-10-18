21:30 米住宅着工件数（9月） 予想135.1万件前回135.6万件（住宅着工件数) 予想-0.5%前回9.6%（住宅着工件数・前月比) 予想145.9万件前回147.0万件（147.5万件から修正）（住宅建築許可件数) 予想-0.8%前回4.6%（4.9%から修正）（住宅建築許可件数・前月比) 22:30 ボスティック・アトランタ連銀総裁、イベント講演（質疑応答なし） 23:00 カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、マク