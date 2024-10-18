何度もひっくり返してつぶしていくと…ボリューム満点の天丼や海鮮丼にぷりっつさんファミリー大歓喜！クルーズ船から始まる名古屋めし堪能の旅・前編超インドア派だけど、美味しいもの＆かわいいもの、楽しくて新しい体験が大好きな「夫婦漫才旅」でおなじみの松本ぷりっつさん夫婦。今回は「ご当地めし」をテーマに、日本各地を訪れました。その地域で古くから愛されてきた料理やとっておきのスイーツ、思いがけない場所で出会う