◇プロ野球 セ・リーグ CS ファイナルステージ 第3戦 DeNA2-1巨人(18日、東京ドーム）巨人はCSファイナルステージ2連敗で迎えた第3戦、岡本和真選手のホームランでCS初の先制点を奪うも追加点が遠く逆転負け。CS3連敗でDeNAに日本シリーズ進出王手を許しました。2戦合計1得点と苦しむ巨人打線は打順を大きく変更。1番に長野久義選手、2番にオコエ瑠偉選手、3番に丸佳浩選手、5番に大城卓三選手を起用し、打線の奮起を促します。初