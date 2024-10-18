県議の死去に伴い行われる県議会議員高岡市選挙区の補欠選挙がきょう告示されました。いずれも前の高岡市議会議員の新人2人が立候補し、9日間の選挙戦に入りました。県議会議員高岡市選挙区の補欠選挙に立候補したのは、届け出順にいずれも前の高岡市議会議員で無所属新人の山口泰祐候補（50）と横田誠二候補（44）の2人です。2人はいずれも自民党員ですが自民党高岡市連は候補者を一本化せず、双方を「支持」とする決定をしていて