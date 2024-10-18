今月27日投開票の県知事選挙は新人と現職2人が立候補し論戦を本格化させています。2人の候補に、政策面の訴えや県政の評価など聞きました。知事選に立候補したのは届け出順に、いずれも無所属で、新人の百塚怜 候補（34）と現職の新田八朗 候補（66）の2人です。まず、最も力を入れたい政策は。◆新人 百塚怜候補「まずは地域経済と福祉ですね。経済は働く人の賃上げ。そして賃上げをしている中小企業の直接支援。福祉に関しては、