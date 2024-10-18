（台南中央社）南部・台南市政府は18日、石川県小松市で14日に開催されたこまつ勧進帳マラソンに合わせて市職員らを派遣し、小松市のこまつ観光物産ネットワークと友好スポーツ交流協定を締結したと発表した。スポーツを通じた文化や経済交流の促進に期待を寄せている。台南市政府体育局は、スポーツや文化、観光などの分野で協力の基礎を築き、より多くの日本人旅行者に台南を訪れてもらいたいとした。黄偉哲（こういてつ）台南市