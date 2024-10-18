結婚生活では、互いの振る舞いや価値観が試される瞬間が訪れます。今回は、結婚を後悔した瞬間を紹介します。負担の認識の違い「家事の大半を私一人で担っています。疲れ果てて休息を求めても、夫は理解してくれないんです…」（女性）夫が家事や育児など家庭内の負担を理解しようとしない場合、それは無関心や無理解のサインかもしれません。家事育児の分担については、一度冷静に話し合うことが大切です。感情的なサポートのなさ