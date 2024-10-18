川崎フロンターレは10月18日、J１第34節でガンバ大阪とUvanceとどろきスタジアムby Fujitsuで対戦した。クラブは16日に鬼木達監督の今季限りでの退任を発表。その２日後のゲームで、ホームチームは開始７分に失点。左サイドを崩され、半田陸のクロスからウェルトンに決められた。迎えた後半、果敢に反撃するなか、68分に一挙の４枚替え。山内日向汰、家長昭博、小林悠、遠野大弥を投入する。【動画】ここで決めるのが川崎の1