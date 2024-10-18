愛知県の犬山市役所に18日午後、刃物を持った男が訪れ、銃刀法違反の現行犯で逮捕されました。「脅すためにやった」と供述しています。警察や犬山市によりますと18日正午前、市役所2階の「くらし自立サポートセンター」に刃渡り16センチほどの包丁を持った男が現れました。職員からの通報を受け駆けつけた警察は、包丁を床に置き座り込んでいた自称、犬山市の無職、高木宏昇容疑者(48)を銃刀法違反の現行犯で逮