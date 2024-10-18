◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズドジャース10-2メッツ(日本時間18日、シティ・フィールド)ドジャースの大谷翔平選手が試合後の記者会見で試合を振り返りました。初回、前夜の最終打席から続く、2打席連続となる先頭打者ホームランを記録。「アプローチはとくに変えていないですね。ずっとシンプルに今までやってきたことを継続しています。比較的今日は良い打席が多かったかなと思います」と振り返りました。また第2打席から3打