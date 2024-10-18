CSファイナルステージ第3戦○ ソフトバンク 3 − 2 日本ハム ●＜10月18日みずほPayPay＞ソフトバンクはファイナルステージを3連勝で突破。優勝アドバンテージを含めた対戦成績を4勝0敗とし、4年ぶりの日本シリーズ進出を決めた。ソフトバンク打線は初回、第2戦で2安打含む4出塁の1番・ダウンズが中前打で出塁。そのあと二死一塁となったが、4番・山川が右中間を破る適時二塁打を放ち先制点を奪った。なおも二死二塁で5番・