楽しみな行楽シーズンですが、事故も起きています。18日午前1時半ごろ甲府市大津町の中央道下り線で、長野方面に向かっていた大型トラックと東京方面に向かって逆走していた乗用車が正面衝突しました。 【写真を見る】カメラが捉えた逆走の瞬間「止まりなさい！止まりなさい！」何度も呼びかけられようやく停車 乗用車を運転していた20代の男性が頭や胸を打ち死亡。大型トラックの60代の男性もけがをして病院に運ばれまし