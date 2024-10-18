今季限りで現役引退したヤクルト・青木宣親氏(42)が18日、東京ドームで行われた「2024JERAクライマックスシリーズ（CS）セ」ファイナルステージ第3戦を生中継した日本テレビの副音声ゲストで出演。後輩たちへの思いを語る場面があった。11年オフにポスティングシステム（入札制度）でブルワーズに移籍し計7球団でプレーし、18年1月にヤクルト復帰し、21年には悲願の日本一も経験。プロ21年間、日米通算2730安打を放った青