プロ野球パ・リーグは18日、ソフトバンクが4年ぶりの日本シリーズ進出を決めた。クライマックスシリーズのファイナルステージ第3戦で日本ハムを3―2で下し、リーグ優勝による1勝のアドバンテージを含めて4勝0敗として突破した。