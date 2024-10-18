ＳＮＳの「闇バイト」を実行役にした強盗事件を巡り、関連が疑われる事件は６都道県で１９件に上ることが捜査関係者への取材でわかった。このうち１１件は、指示役が使っていた秘匿性の高い通信アプリのアカウントが重複するなどしており、警視庁などの合同捜査本部は、同一のグループが関与したとみている。捜査関係者によると、８月下旬から相次いだ一連の事件では、強盗致傷や監禁容疑などで３０人以上の実行役らが逮捕され