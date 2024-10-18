◆２０２４パーソルクライマックスシリーズパ・ファイナルステージ第３戦ソフトバンク３―２日本ハム（１８日・みずほペイペイドーム福岡）王者・ソフトバンクが４年ぶりの日本シリーズ進出を決めた。レギュラーシーズン２位の日本ハムを下し、４勝０敗（アドバンテージ１勝含む）として、クライマックスシリーズ（ＣＳ）をスイープ（全勝）で突破した。日本シリーズは２６日にセ本拠地で開幕する。みずほペイペイでの