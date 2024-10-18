「ＣＳパ・ファイナルＳ・第３戦、ソフトバンク−日本ハム」（１８日、みずほペイペイドーム）熱狂的な日本ハムファンで知られるモーニング娘。’２４の牧野真莉愛が現地観戦。日本ハムファンが集まる左翼席で、声援を送り続けた。牧野は仕事の合間をぬって、北海道から福岡まで応援に駆けつける熱狂的ファン。前日に続いて、この日も試合前から左翼席へ姿をみせると、「Ｌｏｖｅ新庄」のメッセージをグラウンドに向けた。