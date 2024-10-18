衆議院選挙は投開票まで10日を切りました。福山市が対象の広島6区では、自民党の前職に野党の新人2人が挑みます。広島6区に立候補したのは、自民党・前職の小林史明候補。共産党・新人の重村幸司候補。立憲民主党・新人の井上信也候補の3人です。福山市が対象の広島6区。旧広島7区をそのまま引き継ぎ、有権者は約37万6千人です。■自民・前職 小林史明候補「しっかり投資を後押しすれば、 まだ私たちの街は、私たちの国は成長で