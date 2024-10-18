HKT48最上奈那華（23）が18日、福岡市内のHKT48劇場で行われた公演で、グループ卒業を発表した。25年1月27日に卒業公演を行う予定。終演後、グループの公式サイトなどでも発表され、運営会社は「本日の劇場公演にて、最上奈那華より卒業の発表がございました。最上奈那華とは卒業に関して話し合いを重ねてまいりましたが、本人の意向を尊重した結果、大変残念ではございますが2025年1月27日（月）の卒業公演をもって、活動を終了さ