2024ヤングジョッキーズシリーズ ファイナルラウンドへの出場権をかけて、地方競馬およびJRAの若手ジョッキーが争う代表騎手選定競走「2024ヤングジョッキーズシリーズ トライアルラウンド」が10月17日、大井競馬場で行われた。ダート1200mで行われた第1戦は、鷹見陸騎手（大井）騎乗のトーセンアマンダが勝利。2着は小林脩斗騎手（JRA）騎乗のアタミセイコー、3着には秋山稔樹騎手（JRA）騎乗のスカイピースが入った。ダー