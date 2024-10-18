10月17日、名古屋競馬場で行われた11R・ゴールド争覇（3歳上・ダ1500m）は、井上瑛太騎乗の3番人気、バリチューロ（牡6・高知・倉兼育康）が快勝した。1馬身差の2着に1番人気のインペリシャブル（牡7・愛知・角田輝也）、3着にスマイルサルファー（せん6・兵庫・渡瀬寛彰）が入った。勝ちタイムは1:33.6（良）。2番人気で吉村智洋騎乗、ミステリーボックス（せん5・兵庫・柏原誠路）は、7着敗退。バリチューロは門別競馬での