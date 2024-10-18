昔ながらの街並みを照らす「スーパームーン」中国貴州省鎮遠県【新華社鎮遠10月18日】満月が今年最も大きく見える「スーパームーン」となった17日夜、中国貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州の鎮遠県でも、ひときわ明るい満月が夜空に昇り、同地に残る昔ながらの街並みを照らした。（記者/陳嬙）