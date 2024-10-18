前東京都知事で国際政治学者の舛添要一氏（75）が18日、BSNラジオなどで放送された「泉房穂の情熱ラジオ」（後7・00）にゲストとして生出演し、自身の東京都知事時代を振り返った。東大で教べんを取っていた時には、番組パーソナリティーの前兵庫県明石市長・泉房穂氏も教えており、2人は昔話に花を咲かせた。舛添氏は参院議員を2期務め、厚労相としては新型インフルエンザ対策に注力。その後、14年の都知事選に当選したが、