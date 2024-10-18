東京五輪・パラリンピックを巡る汚職事件で、受託収賄罪に問われた大会組織委員会元理事・高橋治之被告（８０）の公判が１８日、東京地裁（安永健次裁判長）であった。高橋被告への贈賄罪で有罪が確定した紳士服大手「ＡＯＫＩホールディングス」の青木拡憲（ひろのり）・前会長（８６）が証人出廷し、高橋被告について「組織委の中でスポンサーを集めて決定する力があると思っていた」と述べた。公判では、高橋被告に職務権限