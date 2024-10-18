井浦新さん、水原希子さん、永瀬正敏さん、甲斐さやか監督が映画「徒花-ADABANA-」初日舞台挨拶に登壇しました。 【写真を見る】【井浦新】変幻自在の人格入れ替わり演技に、永瀬正敏＆水原希子も絶賛「私なら泣いちゃうかも」本作は、限られた上層階級の人間が病に侵されたとき、延命治療として自分と全く同じ見た目の「それ」を保有できる近未来を舞台にしたドラマ。病に侵されて死が迫り、ある病院で療養している新