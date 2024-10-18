Photo: mio 乗り物ってもっと自由でいいのかも。2024年10月15日（火）〜18日（金）、幕張メッセにて開催中の「Japan Mobility Show Bizweek 2024」。スズキのブースで発見したのが一人乗り用の乗り物。こういう手軽な乗り物があれば、移動自体が生活のなかでちょっと楽しいものにレベルアップしそうです。高齢者用の「電動車いす」の知見を活かした乗り物