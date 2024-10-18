大谷の球場入の様子をMLB公式が投稿した【MLB】ドジャース 10ー2 メッツ（日本時間18日・ニューヨーク）ドジャース・大谷翔平投手のファッションにファンが注目している。17日（日本時間18日）に行われたメッツとの優勝決定シリーズの第4戦で、敵地・シティフィールドへの球場入りの姿にファンは「広告効果えぐいやろな」などと反応している。MLB公式が公式Xに投稿。大谷はブラウン系のパーカーはアンバサダーを務めるBOSS（ボ