鹿児島4区は大隅・熊毛地域と霧島市です。 自民党・前職で8期目を目指す森山裕さんと、社民党・新人の山内光典さんの2人が立候補しました。厚い保守地盤の4区。自民党・前職に、社民党・新人が挑む構図となっています。森山裕候補 自民・前(7) （第一声）「今後も政策は現場にあるという気持ちで頑張っていきたい」 自民党・前職の森山裕さんは、鹿屋市出身の79歳です。 公示日は自民党幹事長として地震や大雨で被災した能登半