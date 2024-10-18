ザ・ドリフターズの高木ブー（91歳）が10月18日、自身のInstagramを更新。17日に亡くなった西田敏行さんを追悼している。高木はこの日、西田さんとのツーショットと共に「突然の西田敏行さんの訃報。『釣りバカ日誌10』で一緒にフラダンスを踊ったり、『任侠学園』では僕のお葬式のシーンのロケを見に行った時も温かく迎えてくれました」と振り返る。そして「西田さんはコントまで出来る万能な方だったから、志村とも沢山コントを