住田愛子＆キム・ダヒョンによるLucky PangPangが、カムバックの感想を語った。Lucky PangPangは最近、ソウル江南（カンナム）区新沙洞（シンサドン）のn․CHエンターテインメント社屋でデジタルシングル「Sugar」の発売を記念し、Newsenとインタビューを行った。彼女たちは韓国で5月に放送終了したMBN「韓日歌王戦」MVPのキム・ダヒョンと日本の実力派シンガー住田愛子が結成した日韓初のトロット（日本の演歌）グループだ。