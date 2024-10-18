ドル買い一服、強い英小売指標でポンドドル上昇ドル円は１５０円台維持できず＝ロンドン為替概況 ロンドン市場では、ドル買いが一服している。ロンドン朝方に発表された９月英小売売上高が予想から上振れたことを受けてポンド買いが広がった。ポンドドルが1.30台前半から後半へと上昇。ただ、ロンドン勢の本格参加とともにポンドドルは1.30台前半へと反落。ポンド買いは一服した。ポンド円は195円付近から196円付近で上に往